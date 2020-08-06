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رياضة

ضربة البداية بكرة معقمة.. تكريم الأطباء فى مباراة الزمالك والمصري

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:59 ص
محمد سلطان رئيس اللجنة
محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية
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محمد سمير
أكد الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم أنه تم الاتفاق على تكريم الأطباء من الجيش الأبيض على هامش استئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز اليوم بمباراة الزمالك والمصري .

وأكد سلطان في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير صباح اليوم أن عددا من الأطباء سيحضرون المباراة وسيقومون بتعقيم الكرة وبداية المباراة ثم يغادرون بعدها تنطلق المباراة .

وشدد سلطان على أن اللجنة الطبية تدرس بالتنسيق مع لجنة المسابقات باتحاد الكرة لتحديد عقوبات على كل من لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية ويعرض نفسه وغيره للإصابة بالفيروس .

وعن مسحات الأندية بالقسم الثاني قال سلطان إنه بصدد الانتهاء من جدول بمسحات الأندية على أن تبدأ من الأسبوع المقبل .

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