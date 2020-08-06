رسميا.. ملياردير أمريكي يشتري نادي روما بـ 591 مليون يورو

أعلن نادي روما الايطالي شراء الملياردير الأمريكي دان فريدكين النادي بشكل رسمي وبمبلغ وصل إلى 591 مليون يورو.
وحسب بيان جيمس بالوتا رئيس نادي روما فإنه تم توقيع العقود رسميا أمس الأربعاء وسيتم خلال الأيام المقبلة استكمال باقي الإجراءات القانونية بشأن انتقال ملكية النادي.
وكانت مجموعة من المستثمرين الأمريكيين بقيادة بالوتا اشترت النادي الايطالي رسميا عام 2012 وحاولو النهوض بالذئاب وعودتهم لمنصات التتويج بعد آخر لقب في الدوري الإيطالي عام 2001.
وبحسب صحيفة ال ميساجيرو الإيطالية فإن الملياردير الأمريكي عمل كطيار ويؤدي مشاهد خطرة في الافلام السينمائية "دوبلير" كما يتولى منصب الرئيس التنفيذي في شركة تويوتا بالخليج العربي ويمتلك ثروة وصلت إلى 4.1 مليار دولار.