رسميا.. ملياردير أمريكي يشتري نادي روما بـ 591 مليون يورو

أعلن نادي روما الايطالي شراء الملياردير الأمريكي دان فريدكين النادي بشكل رسمي وبمبلغ وصل إلى 591 مليون يورو.





وحسب بيان جيمس بالوتا رئيس نادي روما فإنه تم توقيع العقود رسميا أمس الأربعاء وسيتم خلال الأيام المقبلة استكمال باقي الإجراءات القانونية بشأن انتقال ملكية النادي.





وكانت مجموعة من المستثمرين الأمريكيين بقيادة بالوتا اشترت النادي الايطالي رسميا عام 2012 وحاولو النهوض بالذئاب وعودتهم لمنصات التتويج بعد آخر لقب في الدوري الإيطالي عام 2001.



