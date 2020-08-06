هاني العقبي: حظوظ الفرق متساوية في بطولة إفريقيا والجميع تضرر من التوقف

أكد هاني العقبي نجم الأهلي السابق على تأثر لاعبي كرة القدم بالتوقف الطويل الذي دام لأكثر من 4 أشهر على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين بحاجة لوقت كبير لعودتهم لمستواهم المعهود.





وأضاف العقبي في تصريحات خاصة لصدى البلد: اللاعبين بحاجة إلى وقت ليكونوا على استعداد نفسي وبدني وذهني بجانب حساسية المباريات وبالتأكيد تأثر الأهلي من التوقف.





وأكمل: فايلر يمتلك ميزة الاستمرار مع النادي الأهلي وهو قادر على توصيل المعلومات والخطط والتعليمات الجديدة للاعبين بشكل سريع وأري أن استعداداتهم جيدة وقادرون على تحقيق بطولة إفريقيا.





وأوضح: بطولة إفريقيا هي المحك الرئيسي لفايلر مع النادي الاهلي وإذا استطاع تحقيقها سيكتب اسمه بحروف من ذهب في القارة والنادي ضمن المدربين الذين نجحوا في تحقيق لقب الأميرة السمراء.



