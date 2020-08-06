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رياضة

هاني العقبي: حظوظ الفرق متساوية في بطولة إفريقيا والجميع تضرر من التوقف

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:29 ص
هانى العقبي
هانى العقبي
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عبدالله هشام
أكد هاني العقبي نجم الأهلي السابق على تأثر لاعبي كرة القدم بالتوقف الطويل الذي دام لأكثر من 4 أشهر على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين بحاجة لوقت كبير لعودتهم لمستواهم المعهود. 

وأضاف العقبي في تصريحات خاصة لصدى البلد: اللاعبين بحاجة إلى وقت ليكونوا على استعداد نفسي وبدني وذهني بجانب حساسية المباريات وبالتأكيد تأثر الأهلي من التوقف. 

وأكمل: فايلر يمتلك ميزة الاستمرار مع النادي الأهلي وهو قادر على توصيل المعلومات والخطط والتعليمات الجديدة للاعبين بشكل سريع وأري أن استعداداتهم جيدة وقادرون على تحقيق بطولة إفريقيا. 

وأوضح: بطولة إفريقيا هي المحك الرئيسي لفايلر مع النادي الاهلي وإذا استطاع تحقيقها سيكتب اسمه بحروف من ذهب في القارة والنادي ضمن المدربين الذين نجحوا في تحقيق لقب الأميرة السمراء. 

واختتم نجم النادي الأهلي السابق: حظوظ الفرق الأربعة في بطولة إفريقيا متساوية لأول مرة، فقط من يستعد جيدا ويركز في المباريات القادمه سيكون له الأفضلية لتحقيق اللقب ولكن الجميع تضرر من التوقف والفرص حتى الآن متساوية.
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