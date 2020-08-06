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منوعات

العناية الإلهية تنقذ طفلة من تحت الأنقاض في انفجار لبنان.. فيديو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:43 ص
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبر "تويتر" لطفلة لبنانية عثر عليها رجال الحماية المدنية تحت الأنقاض بعد الانفجار بساعات.


وظهر في المقطع رجال الحماية المدنية الذين سمع أحدهم صوت طفلة تبكي وخرج صراخها الممزوج بالخوف والرعب من تحت الأرض والتفت لمعونتها وإخراجها.


وكتبت العناية الإلهية حياة جديدة للطفلة اللبنانية بعد أن تم إخراجها عقب رفع الجدران والحطام الذي سقطوا فوق الفتاة.


جدير بالذكر أن رواد التواصل الاجتماعي شاركوا مقطع الفيديو للطفلة أثناء إنقاذها وأثنوا على جهود رجال الحماية المدنية.

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