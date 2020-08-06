رئيس هيئة قناة السويس: مصر حافظت على تصدر القناة كأفضل ممر ملاحى فى العالم.. فيديو

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس الجديدة حققت نجاحا بعدد السفن والحمولات أيضا بزيادة عدد السفن، وذلك بشهادة عالمية.











وكشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خلال كلمته باحتفالية مرور 5 سنوات على تدشين قناة السويس الجديدة، أن قناة بنما انخفضت صادراتها بنسبة 22% خلال أزمة كورونا مقارنة بمصر التى تضررت من أزمة كورونا بنسبة نصف فى العشرة بالمائة.











وأضاف أن قناة كير فى ألمانيا قامت أيضا بتخفيض نسب الرسوم لصفر، مؤكدا أن مصر حافظت على أن تكون قناة السويس الجديدة أفضل ممر ملاحى فى العالم.







وبدأ منذ قليل احتفالية مرور 5 سنوات على تدشين قناة السويس الجديدة بكلمة للفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة.



وكان افتتاح قناة السويس الجديدة، والذي جرت وقائعه يوم الخميس 6 أغسطس خلال 2015، تم بمشاركة دولية ودبلوماسية رفيعة المستوى، بحضور زعماء وملوك العالم والوفود العربية والأوروبية والأفريقية والآسيوية، والذين حضروا لحفل الافتتاح بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمشاهدة الإنجاز المصري وقدرة المصريين على تحقيق الحلم بافتتاح القناة الجديدة في وقت قياسي.



وتعتبر قناة السويس أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب، وذلك بسبب موقعها الجغرافي الفريد وهي قناة ملاحية عالمية هامة تصل بين البحر المتوسط عند بورسعيد والبحر الأحمر عند السويس ويصبغ عليها هذا الموقع الفريد طابعًا من الأهمية الخاصة للعالم ولمصر كذلك.



