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تصل نهاية 2020 .. قناة السويس: تعاقدنا على أكبر كراكات فى العالم ..فيديو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:59 ص
صدى البلد
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آيات أحمد

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس،  إن هناك خطة استيراتيجية لتطوير الهيئة لأنه دائمًا يكون هناك تطورات فى حركة مرور السفن وسير العمل.


وأضاف ربيع، خلال كلمته بالمؤتمر احتفالية قناة السويس، نحافظ على التقاطر للسفن ويحدث اعطال لبعض السفن خارج ارادتنا ولكن نتيجة وجود قناتين حل المشكلة ولوحصل عطل عندنا جراجات لسحب المركب وتصليحها واجراء الصيانة اللازمة لها.


وتابع أن هناك 65 مركب يمرون فى نفس اللحظة من القناتين، كما يوجد كل 30 كيلو  متر جراج للسفن لكى لا تعطل حركة كروور السفن فى القناة ولكن الجراجات مخصصة للسفن التى بها عطل كبير ولكن السفن التى تصلح سريعًا فى مكانها.


وأوضح أننا دشنا 3 قاطرات خلال العام الجارى وسندشن الرابعة وستكون بقوة شد 45 طنا لسحب السفن، كما هناك كراكتين تعاقدنا عليهم مع شركة بولندية وستصل على اخر العام الجارى وهى من أكبر الكراكات فى العالم.

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