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انفجار لبنان وتأثيره على التجارة.. الفريق أسامة ربيع يوضح

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:10 م
اسامة ربيع
اسامة ربيع
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ريهام فيكتور
قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: "نقدم تعازينا للدولة الشقيقة بيروت"، مؤكدا أن مصر كانت من أوائل الدول التى قدمت المساعدة لها، لافتا إلى أن الممر الملاحى لقناة السويس من أكثر الممرات الملاحية أمانا.


وأضاف أسامة ربيع ، خلال كلمته المذاعة اليوم، الخميس، أن الممر الملاحى لقناة السويس من أكثر الطرق البحرية أمانا وأكثر الخدمات تقدم عليه، منوها إلى أن القوات المسلحة أمنت بالكامل المجرى الملاحى.


وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن القناة من أقصر الممرات الملاحية وتمتاز بأعلى مستويات الأمان، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة يتابعون مدى إشعاع السفن وحريصون على معدل الأمان بشكل كبير والسفن التى تمتلك معدل خطورة أكبر بها مصاحبات أكثر.


وأوضح أن معدل الأمان كبير أيضا فى الناحية الفنية، مشيرا إلى أننا "نمتلك على كل 11 كيلو محطة مراقبة وهناك مستوى متوازٍ للمرشدين الموجودين لدينا فى التعامل مع أحدث أنواع السفن حتى أقل سفينة، كما نمتلك أحدث سمليتر على الشرق الأوسط".


وتابع: "إننا نحافظ على كل خدمة نقدمها على درجة عالية من الكفاءة لنكون جاذبين لجميع السفن".
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