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أخبار العالم

التحالف العربي يعترض طائرة مفخخة حوثية بدون طيار متجهة لـ السعودية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:01 م
التحالف العربي يعترض
التحالف العربي يعترض طائرة مفخخة حوثية بدون طيار متجهة لـ ال
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قسم الخارجي
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم الخميس، عن إسقاط طائرة مفخخة أطقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية من الحديدية.

ووفقا لوسائل الإعلام السعودية، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت، صباح اليوم الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المملكة.

وقال العقيد "المالكي" إن: "الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بخرق اتفاق (ستوكهولم) وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكانًا لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار (المسيّرة) وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد".

وشدد المتحدث باسم قوات التحالف على أن هذه الخروقات والانتهاكات الحوثية، تمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي والدولي وتقويضا للجهود السياسية لإنجاح اتفاق (ستوكهولم).

وأكد المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مع استمرار دعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل".
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