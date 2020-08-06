لطلاب الثانوية العامة 2020.. مصروفات الجامعة الألمانية

نشر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة القواعد والمعاير المنسقه والمنظمة للتنسيق للعام الدراسى الجامعى 2021/2020 وتطبيق نظام الشرائح وفقآ لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة.





وقد أعلن المجلس ان الحد الادنى للتقدم فى هذا العام بكليات الجامعات يبلغ 95% لكلية الطب البشرى و 90% لكليات الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى و80% الهندسة والطب البيطرى و70%كلية الفنون التطبيقية وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب، 60% كليات الأعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة، و 55% الزراعة وباقى الكليات .





وينشر لكم صدى البلد مصروفات الجامعة الألمانية :





- مصاريف كلية الهندسة 219 الف جنية تقسم الى ثلاثة أقساس القسط الأول 62.150 الف جنية والقسط الثانى 73.350 الف جنية والثالث 83.950 الف جنية .





- كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية 207.75 جنيه على 3 أقساط ، القسط الأول 58.850 جنيه، والثانية 69.450 جنيه، والثالثة 79.450





- كلية تكنولوجيا الإدارة 219 ألف جنيه على 3 أقساط الأول62.150 الف جنية والقسط الثانى 73.350 الف جنية والثالث 83.950 الف جنية .





- كلية العلوم التطبيقية والفنون 68.400 جنيه على دفعة واحدة.





- كلية الحقوق والدراسات القانونية 207.193 ألف جنيه على 3 أقساط، الدفعة الأولى 55 ألف جنيه، والثانية 64,900 جنيه، والثالثة 74,250 جنيه





- مصروفات كلية الفنون الجميلة 60 الف جنية على دفعة واحدة





- مصروفات كلية إدارة الأعمال تصل إلى 193 ألف جنيه، ويتم سدادها على 3أقساط، القسط الأولى 55 ألف جنيه والثانية 64 ألف جنيه والثالثة 74 ألف جنية.





- مصروفات كلية العلوم التطبيقية والفنون 75.250 الف جنية









وقد عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعًا الاثنين الماضي، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. صديق عبدالسلام الأمين العام للمجلس، ورؤساءالجامعات.