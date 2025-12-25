«تراثنا» يعيد إحياء الحرف المصرية ويصنع جسرًا نحو العالمية

أكد محمد مندور، مستشار وزير الثقافة السابق، أن معرض تراثنا نجح عبر دوراته المتتالية في إحداث تحول ملموس في أسلوب عرض وتسويق الحرف اليدوية المصرية، مشيرًا إلى أن المعرض تجاوز كونه مساحة لعرض منتجات تراثية، ليصبح منصة متكاملة تعكس الهوية الثقافية المصرية بروح عصرية.

رؤى مبتكرة مستوحاة من الحرف

وأوضح مندور أن المعرض جمع بين الحرفيين المحافظين على الموروث التقليدي، والمصممين الذين قدموا رؤى مبتكرة مستوحاة من الحرف الأصيلة، إلى جانب مستثمرين بدأوا يدركون القيمة الاقتصادية المتزايدة للحرف اليدوية، باعتبارها جزءًا مهمًا من منظومة التنمية الثقافية والاقتصادية.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ناسنا» على فضائية المحور إلى أن «تراثنا» لا يقتصر دوره على دعم الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بل يسهم في فتح أسواق جديدة داخل مصر وخارجها، والحفاظ على التراث اللامادي المتمثل في أساليب التصنيع اليدوي التقليدية، فضلًا عن نشر الوعي المجتمعي بأهمية المنتج التراثي كقيمة ثقافية واقتصادية في آن واحد.

صناعات النسيج التقليدية

وأضاف أن وصول المنتج المحلي إلى الأسواق العالمية يتطلب العمل على تطوير التصميمات مع الحفاظ على الروح الأصيلة للحرفة، مستشهدًا بصناعات النسيج التقليدية التي اشتهرت بها مناطق مصرية عدة، ومذكرًا بأن القماش القباطي المصري كان يحظى بمكانة عالمية ويُصدَّر إلى مختلف البلدان قديمًا.

فتح قنوات فعالة للتسويق

وشدد مندور على أن عملية التطوير يجب أن تشمل تحسين جودة المنتج وطرق التغليف بما يتوافق مع المعايير الدولية، إلى جانب فتح قنوات فعالة للتسويق والتصدير عبر المعارض العالمية والمنصات الرقمية، مع تدريب الحرفيين على متطلبات الأسواق الحديثة وأساليب التسويق الإلكتروني، مؤكدًا أن مهارة الحرفي المصري ثروة حقيقية، وإذا ما دُعمت بالتصميم الحديث وفكر ريادة الأعمال، فإنها قادرة على إيصال الحرف المصرية إلى العالمية بقوة واستدامة.