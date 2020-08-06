AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أهم الأخبار.. سقوط طائرة فوق مطار الجونة.. تنسيق الثانوية العامة.. مصر ترسل مساعدات إلى بيروت

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:08 م
أهم الاخبار
أهم الاخبار
Advertisements
نورهان خفاجي
نشر موقع صدى البلد عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

الطيران المدني: مصرع قائدي طائرة الجونة في رحلة تجريبية بالغردقة
صرح باسم عبد الكربم المستشار الإعلامى لوزير الطيران المدنى، أن طائرة تابعة لشركة Air man sky sports  للرياضات الجوية.. مزيد من التفاصيل هنا

مصر ترسل مساعدات عاجلة للبنان لمواجهة تداعيات انفجار بيروت
أقلعت طائرة نقل عسكرية محملة بشحنة مساعدات عاجلة تتضمن كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة.. مزيد من التفاصيل هنا

عالم فيزياء يفجر مفاجأة عن انفجار بيروت: نترات الأمونيوم لا تنفجر من تلقاء نفسها
كشف عالم فيزياء، أمس الأربعاء، أن مادة نترات الأمونيوم التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت، لا يمكن أن تنفجر من تلقاء نفسها.. مزيد من التفاصيل هنا

لطلاب الثانوية العامة 2020.. الأوراق المطلوبة لخوض اختبارات القدرات
فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق للطلاب الراغبين في التسجيل باختبارات القدرات في مساء أمس، الأربعاء، ليبدأ الطلاب التسجيل لخوض اختبارات القدرات.. مزيد من التفاصيل هنا

استقرار الدولار في مستهل تعاملات اليوم
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارا في مستهل تعاملات  اليوم الخميس علي مدي 10 أيام علي التوالي .
وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه.. مزيد من التفاصيل هنا

قبل لقاء الزمالك والمصري.. محاذير طبية من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا
يترقب الوسط الرياضي انطلاق أول مباراة بعد عودة الدوري الممتاز، والتي تجمع بين فريق الزمالك ونظيره النادي المصري، ضمن مؤجلات المسابقة المحلية على ملعب استاد برج العرب.. مزيد من التفاصيل هنا



Advertisements

ترشيحاتنا

البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 38.315 مليار دولار بنهاية يوليو

بكاب ونظارة.. محمد صلاح يخطف الأنظار على السوشيال ميديا.. شاهد

مارلين مونرو الشرق.. معلومات عن سناء مظهر في ذكرى رحيلها

تعرف على امتيازات الضباط المتخصصين والتخصصات المطلوبة بكلية الشرطة

مصادر: تشكيل لجنة فنية لفحص ملابسات حادث سقوط طائرة الجونة

حقيقة سقوط صاروخ في مكان انفجار مرفأ بيروت.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأفريقي لم يدخل التاريخ.. قصة خطاب ساركوزي الذي أغضب قارة

بالأقراط التايجر.. أسما شريف منير في إطلالة جذابة

سناكس بدل الفشار.. فتاة تطهو عصافيرها وتثير الجدل على السوشيال ميديا