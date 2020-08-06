أهم الأخبار.. سقوط طائرة فوق مطار الجونة.. تنسيق الثانوية العامة.. مصر ترسل مساعدات إلى بيروت

نشر موقع صدى البلد عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:





الطيران المدني: مصرع قائدي طائرة الجونة في رحلة تجريبية بالغردقة

صرح باسم عبد الكربم المستشار الإعلامى لوزير الطيران المدنى، أن طائرة تابعة لشركة Air man sky sports للرياضات الجوية.. مزيد من التفاصيل هنا





مصر ترسل مساعدات عاجلة للبنان لمواجهة تداعيات انفجار بيروت

أقلعت طائرة نقل عسكرية محملة بشحنة مساعدات عاجلة تتضمن كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة.. مزيد من التفاصيل هنا





عالم فيزياء يفجر مفاجأة عن انفجار بيروت: نترات الأمونيوم لا تنفجر من تلقاء نفسها

كشف عالم فيزياء، أمس الأربعاء، أن مادة نترات الأمونيوم التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت، لا يمكن أن تنفجر من تلقاء نفسها.. مزيد من التفاصيل هنا





لطلاب الثانوية العامة 2020.. الأوراق المطلوبة لخوض اختبارات القدرات

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق للطلاب الراغبين في التسجيل باختبارات القدرات في مساء أمس، الأربعاء، ليبدأ الطلاب التسجيل لخوض اختبارات القدرات.. مزيد من التفاصيل هنا





استقرار الدولار في مستهل تعاملات اليوم

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الخميس علي مدي 10 أيام علي التوالي . وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه.. مزيد من التفاصيل هنا





قبل لقاء الزمالك والمصري.. محاذير طبية من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

يترقب الوسط الرياضي انطلاق أول مباراة بعد عودة الدوري الممتاز، والتي تجمع بين فريق الزمالك ونظيره النادي المصري، ضمن مؤجلات المسابقة المحلية على ملعب استاد برج العرب.. مزيد من التفاصيل هنا











