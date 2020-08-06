عالم فيزياء يفجر مفاجأة عن انفجار بيروت: نترات الأمونيوم لا تنفجر من تلقاء نفسها

كشف عالم فيزياء، أمس الأربعاء، أن مادة نترات الأمونيوم التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت، لا يمكن أن تنفجر من تلقاء نفسها.





وأضاف العالم حسين خالد، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز"، "هي في الأصل مادة غير متفجرة.. الذين يدعون أنها انفجرت من تلقاء نفسها، هذا كلام مرفوض علميًا".





وتابع "هذه المادة حتى تنفجر وتنتشر بسرعة هائلة، يجب أن ينضاف إليها كمية لا يستهان بها من السكر والفحم المشتعل، أي الجمر".





وقال "حتى تنفجر أيضا، تحتاج لصواعق كثيرة ومتعددة، 10 صواعق لن تقدر على تفجير 2750 طنا.. نيترات الأمونيوم لا تنفجر بمفردها".



