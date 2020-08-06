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أخبار العالم

استقالة أعضاء الحكومة فى موريتانيا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:32 م
صدى البلد
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أمينة الدسوقى

قدمت الحكومة فى موريتانيا استقالتها إلى  محمد ولد الغزواني رئيس موريتانيا صباح اليوم الخميس بالقصر الرئاسي في نواكشوط.

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وجاء فى نص الاستقالة التي قدمها الوزير الأول إسماعيل ولد الشيخ سيديا وفق لما نشرته وكالة الأنباء الموريتانية: " كان لي الشرف اليوم ان استقبلت من طرف فخامة رئيس الجمهورية حيث قدمت له استقالة الحكومة وكانت هذه مناسبة قدمت فيها جزيل الشكر لفخامة الرئيس على الثقة التي منحني إياها طيلة هذه الفترة".

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وتابع الوزير الأول :" انتهز هذه الفرصة كذلك لاتقدم بخالص الشكر لفريق الحكومة على الجهود التي قام بها طيلة هذه الفترة الخاصة في سبيل خدمة موريتانيا وشعبها العزيز علينا..والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

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