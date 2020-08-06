كواليس انتقال موليكا نجم مازيمبي إلى ليل الفرنسي .. وحقيقة عرض الاهلي

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، كواليس صفقة انتقال الكونغولي جاكسون موليكا إلى ليل الفرنسي، مؤكدًا بأن الأهلي حتى اللحظة لم يرسل أي عروض رسمية، وتم الاكتفاء فقط باتصالات ودية عبارة عن "جس نبض" للاعب و نادي مازيمبي الكونغولي.





وقال عمر ربيع عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" جاكسون موليكا لاعب واعد جدًا وله مستقبل كبير، خلال فترة كورونا، النادي الأهلي تأثر كثيرا، مثل باقي الأندية في العالم كله".





وأضاف:" موليكا كان من أهم مطالب الأهلي، ولازال هناك محاولات مع اللاعب ونادي مازيمبي، ولكنها لم ترتقي لإرسال عرض رسمي".





وواصل: "مازيمبي لا يتفاوض مع الأهلي وكان ينتظر "الفاكس الرسمي" من أجل بدء الحديث بين الطرفين ولكن مسئولو القلعة الحمراء تأخروا كثيرا، وبالتالي دخل نادي ليل الفرنسي وقد ينضم اللاعب بشكل رسمي له خلال الأيام المقبلة".





وتابع:" صاحب نادي ليل الفرنسي، قام بشراء ناديي بوافيستا البرتغالي وموسكورن البلجيكي، والأخير لعب له محمود حسن "تريزيجيه" في وقت سابق".





وأكمل:" مالك نادي ليل الفرنسي قرار شراء موليكا وإعارته لنادي موسكورن، والعرض الفرنسي سيبلغ 2.5 مليون يورو، وهو الأمر المعروض بشكل رسمي على مسئولي مازيمبي ويتم الحديث بشكل جاد".





وزاد: "نادي مازيمبي يرفض التفاوض مع موسكورن البلجيكي، ويتمسك بضرورة التفاوض المباشر مع نادي ليل الفرنسي، وهو شرط مسئولي النادي الكونغولي من إجل إتمام الصفقة".





وأضاف:"جاكسون موليكا سيتم إعارته لمدة موسم لنادي موسكورن، وقد يتم تجديد الإعارة حال رغبة نادي ليل الفرنسي، أو حسب الرؤية الفنية من جانب مدرب الفريق".



