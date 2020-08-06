البابا تواضروس للبطريرك بشارة الراعي: نصلى لأجل جميع المضارين والمتألمين في لبنان

أجرى قداسة البابا تواضروس الثاني اتصالًا تليفونيًّا اليوم بغبطة البطريرك بشارة الراعي بطريرك الكنيسة المارونية في لبنان، اطمأن خلاله على الوضع الجارى في لبنان عقب حادث الانفجار الذي وقع بميناء بيروت أول أمس والذي خلف عشرات القتلى ومئات المصابين، إلى جانب تدمير العديد من المنشآت والممتلكات.





وأعرب قداسة البابا تواضروس الثاني خلال الاتصال عن تأثره الشديد بهذا الحادث المؤسف، مؤكدًا على مساندته للشعب اللبناني في هذه المحنة المؤلمة، وأنه يصلي لأجل جميع المضارين والمتألمين في لبنان.





وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد بعث ببرقية عزاء جاء في نصها، بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أتقدم بخالص التعزية والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومةً وشعبًا، في ضحايا حادث الانفجار المؤسف الذي وقع اليوم بالعاصمة بيروت.

وأضاف، نصلي إلى الله أن ينعم بالشفاء العاجل على المصابين ويمنح السلام والهدوء للنفوس التي روعها هذا الحادث الأليم وأن يحفظ لبنان الشقيق من كل سوء.

كما قدمت الكنائس المصرية الكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية خالص العزاء للحكومة والشعب اللبنانى في ضحايا الانفجار الذى وقع أول أمس بالعاصمة بيروت.