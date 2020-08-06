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اقتصاد

عقب ترسيم الحدود.. مصر تطرح أماكن جديدة للتنقيب عن النفط والغاز بالبحر المتوسط

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:27 م
صدى البلد
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مايكل عياد
أكد الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، ونائب رئيس جامعة فاروس، أن مصر ستقوم بطرح أماكن جديدة للتنقيب علة النفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، عقب إتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان، أسوة بما حدث في البحر الأحمر، موضحا أنها خطوة إيجابية جدا للاقتصاد المصري.



وأضاف "أبو العلا" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن طرح المناقصات سيتم بنظام الـ"أوفر لاب" بيننا وبين اليونان، مشيرا إلى أن منتدى غاز شرق المتوسط سيعضد دوله الأعضاء السبع بكل تأكيد في أي أمور تخصهم في البحر المتوسط.

وأوضح الخبير أنه بناء على ذلك فأن مصر ستنال دعم أعضاء المنتدى السبع، إلى جانب فرنسا والولايات المتحدة اللذان طلبا لإنضمامهم كمراقبين بالمنتدى.


وأشار أستاذ هندسة البترول إلى أن مصر اعتادت الأعتماد على القوانين والإتفاقيات الرسمية، واعمالها في البحر المتوسط تأتي إعتمادا على إتفاقيى الأمم المتحدة لقانون البحار، عكس تركيا التي توقع إتفاقيات مشبوهة مع حكومات مشكوك في شرعيتها.


وأوضح أن الترسيم سيوقف كل المحاولات التركية الغيرة قانونية تلك، خاصة وأن تركيا لا تعترفف بأتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وقعت مصر واليونان، الخميس، اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، في خطوة تهدف إلى تنسيق جهود الاستفادة من موارد منطقة شرق البحر المتوسط.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري استقبل نظيره اليوناني نيكوس دندياس في القاهرة، لبحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبعد الاجتماع، وقع الوزيران على الاتفاق، الذي يأتي وسط توترات تشهدها منطقة شرق المتوسط، بسبب التحركات التركية غير المشروعة للتنقيب عن موارد الطاقة.

وأوضح شكري في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، أن الاتفاق "يتيح لكل من مصر واليونان المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة".

و"يفتح الاتفاق آفاقا جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي بمجال الطاقة في ظل عضوية البلدين في منتدى غاز شرق المتوسط"، بحسب شكري الذي قال إن العلاقة مع اليونان "قديمة ومهمة جدا لمصر".

وأضاف: "وقعنا مع اليونان اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقا لقانون البحار الدولي. سنمضي قدما معها في استثمار احتياطيات الغاز الواعدة في المتوسط".

وأوضح شكري أن "العلاقة بين مصر واليونان كانت عاملا رئيسيا في الحفاظ على أمن واستقرار شرق المتوسط، ومواجهة السياسات غير المسؤولة لدعم الإرهاب، بالإضافة إلى الخروج عن أسس القانون الدولي".

ومن جهة أخرى، قال وزير الخارجية اليوناني إن "هناك تواصلا تاما ومستمرا بين البلدين على أعلى الصعد".

واعتبر دندياس أن الاتفاقية التي وقعت أواخر العام الماضي بين تركيا وحكومة طرابلس لترسيم الحدود البحرية "ليست قانونية".

وأضاف: "سنواجه جميع التحديات في المنطقة بالتعاون مع مصر".
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