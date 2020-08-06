مساعد وزير الخارجية الأسبق: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية تضاعف قوة مصر واليونان في المتوسط.. فيديو

ووقع الوزير سامح شكرى، وزير الخارجية ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان.





وزار اليوم الخميس وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، لاستئناف المفاوضات مع السلطات المصرية حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.







