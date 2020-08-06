مساعد وزير الخارجية الأسبق: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية تضاعف قوة مصر واليونان في المتوسط.. فيديو

كشف السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.
وقال بيومى خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، إن الاتفاق بين مصر واليونان يرسم الحدود بين الدولتين على أسس القانون الدولي التي تحدد المياه الإقليمية لكل دولة، والمياه الاقتصادية التي تتقاسمها الدول، لافتا إلى أن اتفاق اليوم يضاعف قوة مصر واليونان فى الدفاع والحفاظ على حقوقهما الاقتصادية فى المتوسط.
ووقع الوزير سامح شكرى، وزير الخارجية ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان.