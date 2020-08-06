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شاهد.. مراسم توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:53 م
مراسم التوقيع
مراسم التوقيع
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آيات أحمد
قام الوزير سامح شكرى، وزير الخارجية ونظيره اليونانى نيكوس دندياس، بتوقيع اتفاق لتعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان.

وزار اليوم الخميس وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، لاستئناف المفاوضات مع السلطات المصرية حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.


ورجحت مصادر مطلعة أن يكون هناك اتفاق بين الجانبين على توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية، مؤكدة أنه وفي أعقاب التوقيع على اتفاقية لتعيين المناطق الاقتصادية الخالصة بين اليونان وإيطاليا، أعلن دندياس، في تصريحات الثلاثاء 9 يونيو، أنه سيزور مصر للحصول على نتيجة مماثلة.
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