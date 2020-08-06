خاص.. المكتب التنفيذي للأهلي يعود للإنعقاد من جديد

كشفت مصادر خاصة عن مفاجأة من العيار الثقيل خلال الأيام القليلة الماضية داخل جدران الأهلي.





وقالت المصادر إن محمود الخطيب، رئيس النادي، قرر عودة المكتب التنفيذي بالنادي لاجتماعاته من جديد بعد فترة توقف استمرت ما يقارب من 6 شهور.





وكان الخطيب ومجلس الإدارة قرروا في وقت سابق من بداية العام الحالي عدم عقد إجتماعات للمكتب التنفيذي في ظل وجود إجتماع أسبوعي لمجلس الإدارة وقتها.



