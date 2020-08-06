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رياضة

خاص.. المكتب التنفيذي للأهلي يعود للإنعقاد من جديد

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:24 م
الاهلي
الاهلي
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القسم الرياضى
كشفت مصادر خاصة عن مفاجأة من العيار الثقيل خلال الأيام القليلة الماضية داخل جدران الأهلي.

وقالت المصادر إن محمود الخطيب، رئيس النادي، قرر عودة المكتب التنفيذي بالنادي لاجتماعاته من جديد بعد فترة توقف استمرت ما يقارب من 6 شهور. 

وكان الخطيب ومجلس الإدارة قرروا في وقت سابق من بداية العام الحالي عدم عقد إجتماعات للمكتب التنفيذي في ظل وجود إجتماع أسبوعي لمجلس الإدارة وقتها.

واضافت المصادر أن الاجتماع الأخير لمجلس الإدارة شهد قرار من محمود الخطيب بعودة إجتماعات المكتب التنفيذي للإنعقاد برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي.
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