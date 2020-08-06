رئيس وزراء بريطانيا: مشاهد انفجار بيروت صدمتني

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه شعر بالصدمة والحزن من مشاهد انفجار مرفأ بيروت الذي وقع أول أمس الثلاثاء، وأسفر عن مقتل وإصابة 135 شخصا على الأقل .





وأشار جونسون، إلى أن بريطانيا ستواصل التركيز على احتياجات الشعب اللبناني، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام بريطانية متفرقة.





كانت الحكومة البريطانية أعلنت في وقت سابق، عن توجه السفينة إنتربرايز التابعة للبحرية الملكية إلى المياه اللبنانية للمساعدة في التحضير لإعادة بناء مرفأ بيروت، عقب الانفجار المدمر.





ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، من المقرر أن ترسل المملكة المتحدة أيضًا عمال إنقاذ مع كلاب مدربة خصيصًا، لانتشال الجثث والوصول إلى المفقودين.





وتعهد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، بتقديم مساعدة بقيمة 5 ملايين جنيه استرليني إلى لبنان.





وتحدث وزير الخارجية إلى رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب؛ لتحديد الدعم الذي يمكن أن تقدمه المملكة المتحدة للبلاد التي غرقت في حالة الطوارئ.





وستشمل حزمة المساعدات البريطانية أيضًا مساعدة الخبراء وإمكانية وجود سفينة مسح تابعة للبحرية الملكية للمساعدة في تقييم الأضرار التي لحقت بالميناء.



