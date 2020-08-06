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اليابان تحيي الذكرى الـ 75 لأول هجوم في العالم بقنبلة ذرية.. فيديو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:49 م
اليابان تحيى ذاكرة
اليابان تحيى ذاكرة هيروشيما
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها إحياء اليابان اليوم الذكرى الـ75 لأول هجوم في العالم بقنبلة ذرية وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أجبر السلطات على اختصار مراسم تكريم الضحايا.

وحضر ناجون وأقارب وعدد قليل من الشخصيات الأجنبية المراسم الرئيسية التي أقيمت في هيروشيما، للصلاة من أجل الذين قضوا أو أصيبوا في القصف، وللدعوة للسلام في العالم.

لكن لم تسمح السلطات بحضور عامة الشعب الذي تابع بث المراسم على الانترنت.

وارتدى غالبية المشاركين الذين حضروا شخصيًا المراسم ملابس سوداء ووضعوا كمامات واقية. وصلّوا بصمت، في المدينة التي ألقيت فيها أول قنبلة نووية تستخدم في زمن الحرب على المدينة.

وفي كلمة لاحقة حذر رئيس بلدية هيروشيما كازومي ماتسوي من النزعة القومية التي أدت إلى الحرب العالمية الثانية وحض العالم على التكاتف في مواجهة التهديدات العالمية مثل جائحة كوفيد-19.
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