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أخبار العالم

رئيس وفد السودان في مفاوضات سد النهضة: سنتخذ الخطوات اللازمة لحماية حقوقنا المائية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 06:02 م
سد النهضة
سد النهضة
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القسم الخارجي
أكد رئيس الوفد الفني السوداني في مفاوضات سد النهضة، أن الخرطوم لديها كثير من الخيارات في التعامل مع ملف السد.

وأضاف حمد في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أن السودان سيتخذ الخطوات اللازمة لحماية حقوقه المائية.

وتابع قوله: "نتوقع من الاتحاد الإفريقي أن يضع الأمور في نصابها فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة".

وكانت مصر والسودان طلبا في وقت سابق تعليق اجتماعات سد النهضة لإجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الإثيوبي الذي يخالف ما تم الاتفاق عليه خلال قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي في ٢١ يوليو ٢٠٢٠، وكذلك نتائج اجتماع وزراء المياه أمس ٣ أغسطس الجارى.

وأكدت مصر والسودان في وقت سابق رفضهما الملء الأحادي الذي قامت به إثيوبيا فى 22 يوليو 2020، فى إطار الفعاليات المتعلقة بالتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبى.
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