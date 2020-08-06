خدمات بدون أوراق.. محافظ القاهرة يتفقد تطوير المركز التكنولوجي في مصر الجديدة

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بدء أعمال تطوير المركز التكنولوجي بحي مصر الجديدة الذي يتم إعداده كنموذج استرشادى للحي الذي يقدم خدمات الكترونية عن بُعد ليتم تطبيقه في بقية الاحياء في اطار التحول الرقمي وسعي الدولة لميكنة دورات العمل والانتقال الى الخدمات الالكترونية .









وأشار محافظ القاهرة إلى أنه بالتنسيق مع وزارات التخطيط والتنمية المحلية والاتصالات يتم دراسة دورات العمل بالمركز لتلافي الملاحظات مع مراجعتها وتنسيقها وإعادة تدريب العاملين لرفع كفاءتهم لتسهيل أدائهم لمهامهم الجديدة والتعامل مع طلبات الجمهور الكترونيًا .









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وأوضح أن هذا التطوير يهدف الى تقديم الخدمات بشكل إلكتروني عن بُعد ، وأن تتم دورات العمل في الحي بالكامل بشكل الكتروني حتى نصل لحي بدون أوراق يمكن أن يقدم الخدمات من خلال البوابة الالكترونية للمحليات ويتم توفير الأجهزة اللازمة.









وأضاف محافظ القاهرة أنه جار التنسيق مع وزارة الاتصالات بالربط مع الجهات الخارجية لتقليل زمن تقديم الخدمة والتأكد من صحة البيانات.. مشيرا إلى أنه تم تفعيل خدمة الاستعلام عن مدى قانونية تراخيص الوحدات السكنية بالحى قبل التقدم لشرائها ، كما سيتم اعطاء المواطن إفادة بذلك لبيان ما عليها من مخالفات.







