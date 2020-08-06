محافظة الدقهلية: مراجعة العقارات الصادر لها تراخيص ومطابقتها للاشتراطات

تنفيذا لقرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن مراجعة اعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات بالمحافظات كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم هيثم الشيخ نائب المحافظ،برئاسة اجتماع لجنة مراجعة العقارات الصادر لها تراخيص والجارى تنفيذها





وقد أوضح نائب المحافظ انه تم خلال اجتماع اليوم الانتهاء من تحديد العقارات التى تخضع لأعمال التأمين واتمامه تحت اشراف هندسى بنطاق الاحياء بالمنصورة ومركزى المنصورة وطلخا.





وفى ذات السياق استعرض الاجتماع تقرير اعمال اللجنة التى تم تشكيلها لمراجعة العقارات بنطاق الوحدة المحلية لحى غرب المنصورة، حيث تم متابعة كافة التوصيات التى اوصت بها اللجنة فى تقريرها عن العقارات بنطاق الحى لكل حالة بمفردها ،وذلك بحضور اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام والعقيد تامر العوضى المستشار العسكرى للمحافظة والمهندسة سهير نعيم وكيل وزارة الاسكان ،وجميع اعضاء اللجنة من ادارات التخطيط العمرانى والشئون الهندسية ،والتنظيم ،واساتذة كلية الهندسة، و نقابة المهندسين ورؤساء الأحياء بشرق وغرب المنصورة ومركزى المنصورة وطلخا.





وقد تقرر خلال الاجتماع الالتزام بتنفيذ اعمال التأمين الموصى بها للعقارات التى تم مراجعتها والمدرجه فى برنامج عمل اللجنه بدقة تامة وباشراف هندسى وان تقدم الوحدة المحلية التابع لها العقار تقريرا يفيد بذلك ويؤكد المطابقة الفنية لاعمال اللجنة وتقرير كلية الهندسة.





وتقرر ايضا تكليف رؤساء الاحياء فى شرق وغرب المنصورة ومركز المنصورة بضرورة متابعة العقارات التى تم عمل اجراءات التأمين لها والتأكد من عدم استئناف اعمال البناء..



