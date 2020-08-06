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محافظات

بتكلفة 266 مليون جنيه.. البحيرة تنتهي من المرحلة الأولى لـ حياة كريمة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:18 م
صدى البلد
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البحيرة : قسم المحافظات
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ مبادرة  "حياة كريمة" والتي تهدف إلي الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، لافتًا إلى أن تهدف المبادرة  توفير كافة المقومات والخدمات والاحتياجات لمواطني القرى الأكثر احتياجا وتخفيف الأعباء  عن كاهلهم.


أشار المحافظ إلى انه تم الانتهاء من معظم الاعمال الجارى تنفيذها بقرى المرحلة الأولى بالمبادرة وعددها 8 قرى وهى الخرطوم بمركز بدر وعلى مبارك بوادى النطرون، بالإضافة إلى قرى أبو المطامير تضمن زاوية صقر، المهدية، الياسينية، الرابعة، بذور وعبد الحليم محمود، احمد بدوى، لافتًا إلى أن  اشتملت الاعمال تنفيذ 76 مشروعا فى شتى القطاعات الخدمية بتكلفة 266 مليون جنيه. 




وقام وفد من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بحضور المهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام للمحافظة والمكتب التنفيذي لمبادرة حياة كريمة بالبحيرة بزيارة قريتي الخرطوم وزاوية صقر بمركزي بدر وأبو المطامير للوقوف علي الأعمال الجاري تنفيذها ومعدلات ونسب التنفيذ.


جدير بالذكر انه تم تنفيذ 10 مشروعات بقرية الخرطوم  بتكلفة اجمالية 27 مليونا و790 ألف جنيه بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والرصف والكهرباء والتعليم والشباب والرياضة ورفع كفاءة وتطوير المنازل، وبقرية زاوية صقر حيث تجري الأعمال بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والتليفونات والتحول الرقمي والكهرباء والطرق والرصف والغاز الطبيعي والشباب والرياضة وإعادة تأهيل المنازل بتكلفة 56 مليون جنيه.
 

وأشاد الوفد بالأعمال التي تتم بقري المبادرة وبجهود المحافظة لسرعة نهو تلك الأعمال و تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال تنفيذ الاعمال بها.
بتكلفة 266 مليون جنيه.. البحيرة تنتهي من المرحلة الأولى لـ حياة كريمة
بتكلفة 266 مليون جنيه.. البحيرة تنتهي من المرحلة الأولى لـ حياة كريمة
بتكلفة 266 مليون جنيه.. البحيرة تنتهي من المرحلة الأولى لـ حياة كريمة
بتكلفة 266 مليون جنيه.. البحيرة تنتهي من المرحلة الأولى لـ حياة كريمة
بتكلفة 266 مليون جنيه.. البحيرة تنتهي من المرحلة الأولى لـ حياة كريمة
بتكلفة 266 مليون جنيه.. البحيرة تنتهي من المرحلة الأولى لـ حياة كريمة
بتكلفة 266 مليون جنيه.. البحيرة تنتهي من المرحلة الأولى لـ حياة كريمة
بتكلفة 266 مليون جنيه.. البحيرة تنتهي من المرحلة الأولى لـ حياة كريمة
بتكلفة 266 مليون جنيه.. البحيرة تنتهي من المرحلة الأولى لـ حياة كريمة
بتكلفة 266 مليون جنيه.. البحيرة تنتهي من المرحلة الأولى لـ حياة كريمة
بتكلفة 266 مليون جنيه.. البحيرة تنتهي من المرحلة الأولى لـ حياة كريمة
بتكلفة 266 مليون جنيه.. البحيرة تنتهي من المرحلة الأولى لـ حياة كريمة
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