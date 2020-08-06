بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية.. وزير خارجية اليونان يغادر القاهرة

نيكوس دندياس، بعد زيارة قصيرة للبلاد استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها السفير سامح شكري وزير الخارجية، لتوقيع

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن وزير خارجية اليونان غادر والوفد المرافق له على متن طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات سفرهم من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، وصل إلى القاهرة، ظهر اليوم الخميس، للقاء الوزير سامح شكري، حيث تم التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، أعقبه مؤتمر صحفي، أعلن خلاله سامح شكري أنه تم التوصل للاتفاق بعد سلسلة من المباحثات تتفق مع قانون البحار واتفاقيات الأمم المتحدة حول ترسيم الحدود.



