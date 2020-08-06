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أخبار البلد

بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية.. وزير خارجية اليونان يغادر القاهرة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:31 م
وزير خارجية اليونان
وزير خارجية اليونان
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نورهان خفاجي
غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، بعد زيارة قصيرة للبلاد استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها السفير سامح شكري وزير الخارجية، لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن وزير خارجية اليونان غادر والوفد المرافق له على متن طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات سفرهم من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، وصل إلى القاهرة، ظهر اليوم الخميس، للقاء الوزير سامح شكري، حيث تم التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، أعقبه مؤتمر صحفي، أعلن خلاله سامح شكري أنه تم التوصل للاتفاق بعد سلسلة من المباحثات تتفق مع قانون البحار واتفاقيات الأمم المتحدة حول ترسيم الحدود.

وقال وزير الخارجية، إن هناك تنسيقا مع الجانب اليوناني حول مختلف المواقف الإقليمية التي هي محل الاهتمام المتبادل، لافتا أن الاتفاق حول ترسيم الحدود يتيح الاستفادة من الثروات في المناطق الاقتصادية الخالصة بين البلدين، مشيرا إلى أن البلدين يجابهان التصرفات الداعمة للإرهاب، والتصرفات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي.
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