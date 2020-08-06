إصابة محمود وحيد في مران الأهلي

تعرض محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لكدمة قوية في الوجه أثناء مشاركته في تقسيمة الكرة بختام التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الخميس.





وتعرض وحيد لكدمة في الوجه أثناء كرة مشتركة مع أحمد الشيخ لاعب الفريق، وغادر التقسيمة لعدة دقائق، قبل أن يخضع لفحص طبي تحت إشراف خالد محمود، طبيب الفريق، ويعود إلى التقسيمة مجددًا.





ويستعد الأهلي بشكل مكثف لاستكمال مباريات بطولة الدوري إلى جانب دوري أبطال إفريقيا.





واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الخميس، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.





‎ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.