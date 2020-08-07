رينو تكشف النقاب عن سيارتها الجديدة Twingo Z.E

كشفت عملاق السيارات الفرنسية رينو النقاب ، عن سيارتها الكهربائية الجديدة Twingo Z.E والتي تصل إلى مدى السير 270 كلم
وقالت الشركة الفرنسية أن السيارة الجديدة تعتمد على محرك بقوة 60 كليووات / 320 نيوتن متر. وتتضافر جهود المحرك الكهرببائي مع بطارية سعة 22 كيلووات ساعة ، وبذك تصل السيارة إلى مدى السير 270 كلم .
وتنطلق السيارة الكهربائية من الثبات إلى 100 كلم /س في غضون 12.6 ثانية ،كما انها تدعم عملية الشحن بقدرة 22 كيلو وات مايعني بلوغ 80 % من سعة الشحن بعد مروو ساعة.
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طول السيارة الكهربائية رينو 3615 ملم ، وعرضها 1646 ملم ، وتعتمد السيارة على نظام الملتيمديا easy link ، مع دعم انظمة دمج الهواتف الذكية مثل أبل والاندرويد
يذكر ان مبيعات رينو شهدت ارتفاعا ملحوظا، لتتفوق على شركة تسلا الأمريكية، كما تفوقت السيارة رينو ZOE الكهربائية بالكامل على الطراز تسلا 3 باعتبارها السيارة الكهربائية الأكثر مبيعا في أوروبا في النصف الأول من العام.