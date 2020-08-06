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رياضة

ترتيب الدوري المصري عقب فوز الزمالك على المصري البورسعيدي

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:17 م
الزمالك والمصري
الزمالك والمصري
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محمد رشاد
تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منافسه المصري البورسعيدي بهدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت مباراة الزمالك والمصري على أرضية استاد برج العرب بالإسكندرية، في لقاءٍ مؤجل من الجولة الرابعة عشر ببطولة الدوري.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، جمعها من 17 مباراة، فاز خلالها بـ 16 مواجهة وتعادل في لقاء وحيد أمام سموحة.

ورفع الزمالك رصيده لـ 34 نقطة بعد فوزه في مباراة اليوم، ليحل في المركز الثاني بجدول الترتيب.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك اليوم

الأهلي 49 نقطة
الزمالك 34 نقطة
المقاولون 33 نقطة
بيراميدز 32 نقطة
الاتحاد السكندري 27 نقطة
سموحة 25 نقطة
إنبي 25 نقطة
الإنتاج الحربي 23 نقطة
الإسماعيلي 22 نقطة
المصري 20 نقطة
الجونة 20 نقطة
حرس الحدود 19 نقطة
أسوان 18 نقطة
طلائع الجيش 17 نقطة
طنطا 16 نقطة
وادي دجلة 15 نقطة
مصر المقاصة 14 نقطة
نادي مصر 11 نقطة
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