AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عائلة لبنانية تنقذ فتاتين مصريتين من تفجيرات بيروت.. فيديو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:37 م
إنفجار بيروت
إنفجار بيروت
Advertisements
اسراء صبري
روت عبير الرباط، عميد كلية الأداب بجامعة بنها، حقيقة إنقاذ إبنتها وأصدقائها من الإنفجار الذي حدث في بيروت عن طريق عائلة لبنانية.


وتابعت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة":" إبنتي وأصدقائها كانوا متواجدين في لبنان وقت الإنفجار.. هما حسوا بإنفجارين، أول إنفجار اعتقدوا أنه زلزال، ولكن مع الإنفجار الثاني قالوا أن القيامة بتقوم.

وأضافت: مع الإنفجار سمعوا شباب بيقولوا إسرائيل وهما مش عارفين في ايه بالضبط، وفي وسط تلك الأحداث قامت عائلة لبنانية بأخذهم معهم إلى الجبل، وبنتي كان في رجليها زجاج وهم قاموا بإستخراجه.

وأوضحت أنهم تواصلوا مع السفير المصري بلبنان، وتواصل بدوره مع الفتيات وحجز طيران لهم حتى عادوا إلى مصر سالمين.

وأضافت: "مهما أقول مش هوفي إلى السفير المصري حقه فيما عمله.. إبنتي منذ وصولها وهي تتحدث عن الرئيس السيسي وكيف
تواصل بهذه السرعة مع الجانب اللبناني وإرسال المساعدات الطبية على الفور".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاشتاج بيروت يتصدر تويتر.. ومغردون: يا رب تلطف بلبنان وأهلها

مدير كهرباء لبنان في حالة حرجة نتيجة إصابته في انفجار مرفأ بيروت

كنائس مصر تعزي لبنان بعد انفجار بيروت.. البابا تواضروس: نصلي إلى الله ليمنحكم السلام.. الكاثوليكية: نسأل الله أن يمنح الشفاء والعزاء لكم.. الإنجيلية: نشارك مشاعر الآلام

السفارة المصرية بلبنان: وفاة مصري واختفاء آخر في انفجار ميناء بيروت

قرار جديد من بنك لبنان المركزي بعد الانفجار الرهيب

سفارتنا بلبنان: وفاة مواطن مصري ثان جراء انفجار ميناء بيروت البحري

ترشيحاتنا

عدلي القيعي ردا على مصطفى يونس: أبناء الأهلى يساهمون في رفعته

نصر عزام المحامي الدولي يوضح إمكانية مد فترة إعارة رمضان صبحي

الصحة تقدم إرشادات للوقاية من فيروس كورونا بالفنادق

طريقة عمل التونة.. 3 وصفات مغذية وموفرة

سيرين عبد النور تثمن استقالة سفيرة لبنان بالأردن

بينهم 350 طفلاً دون سن الـ 18.. تركيا ترسل 17300 من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

AdvertisementS

شاهد.. اندلاع حريق ضخم في تونس

تركيا تنفجر غضبا وتصدر بيانا بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

بعد تناول بقايا طعام في ثلاجة منزلها.. سيدة تسقط جثة هامدة فجأة لهذا السبب

برا او بحرا او جوا .. الحكومة: منع دخول مصر دون تحليل PCR

رئيس الوزراء: انخفاض أعداد مصابي ووفيات كورونا ليس مبررا للتخلي عن الإجراءات الاحترازية

بيان عاجل من الجيش اللبناني بشأن تورط عناصر من حزب الله في انفجار بيروت

رئيس وزراء لبنان الأسبق: المواد الخطرة بمرفأ بيروت موجودة منذ 6 سنوات

رئيس النواب لرئيس تحرير "الأهرام": الإثيوبيون غير متعاونين ويفتقدون الصراحة وحسن النية وواهم من يحاول استدراج مصر لمغامرات غير محسوبة

ترتيب الدوري المصري عقب فوز الزمالك على المصري البورسعيدي

بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية.. وزير خارجية اليونان يغادر القاهرة

"استئناف طنطا" تؤيد إخلاء سبيل منار سامي فتاة التيك توك

جنة فوق المنازل.. نجع عون أشهر القرى المخصصة في زراعة الأسطح بالبحيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب جائحة كورونا.. شركة طيران تعلن عن رحلة جوية مميزة إلى اللامكان

هجوم دببة مفترسة ينهي حياة طفل 11 عامًا .. والسبب صورة عن قرب.. تفاصيل

جنة فوق المنازل.. نجع عون أشهر القرى المخصصة في زراعة الأسطح بالبحيرة