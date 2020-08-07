كتاب حياتي يا عين.. في ذكرى رحيل حسن الأسمر ملامح من مشواره في الغناء والتمثيل

يوافق اليوم السابع من شهر أغسطس ذكرى رحيل المطرب الشعبي الشهير حسن الأسمر، الذي غيبه الموت عن عالمنا عام 2011.





قدم حسن الأسمر العديد من الألبومات الغنائية والمسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية، أشهرها دوره في مسلسل "أرابيسك" مع صلاح السعدني وأبو بكر عزت، الذي ترك بصمة مع الجمهور.





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كما حقق مسلسله "جحا المصري" مع الدكتور الفنان يحيى الفخراني نجاحا كبيرا، وأفلام "ليلة ساخنة" و"زيارة السيد الرئيس"، و"امرأة وخمس رجال" مع فيفي عبده.









وكان آخر نجاحاته من خلال إعلان تجاري لصالح إحدى شركات الهاتف المحمول تم عرضه في شهر رمضان عام 2011 وأدّى بصوته الجميل أغنية "اسمع بقى" على نفس لحن أغنيته الشهيرة "كتاب حياتي".





حققت أغنيته "كتاب حياتي يا عين" نجاحا مدويا، وكانت نقلة مهمة في مشواره، إضافة إلى ظهورها على خشبة المسرح في "باللو"، و"حمري جمري".













في رصيد الراحل أكثر من 30 أغنية، وقد وافته المنية عن عمر يناهز 51 عامًا، وقد شيعت جنازته بمسجد النور بالعباسية ليتم إسدال الستار على أحد ملوك الموال في الغناء المصري.





