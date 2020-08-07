عبدالظاهر السقا: الحكم اعترف بصحة ضربة جزاء لـ المصري أمام الزمالك.. فيديو

كشف عبد الظاهر السقا مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، عن اعتراف حكم مباراة الزمالك والمصري، بوجود ركلة جزاء لصالح فريقه.





وخسر المصري، بهدف نظيف أمام الزمالك، أحرزه محمود علاء في الدقيقة 55، في إطار منافسات الدوري المصري، وذلك في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الرابعة عشر من المسابقة المحلية.





وقال السقا خلال تصريحات عبر إذاعة "الشباب والرياضة": "دخلت للحكم غرفة الملابس وقال لي إنه مقتنع بأحقية المصري في الحصول على ركلة جزاء، ولكن أبلغني أنه احتسب مخالفة عكسية لصالح الزمالك على اللعبة التي قبلها".





وأضاف: "نعترض على عدم احتساب ركلة جزاء لنا كانت كفيلة بحصولنا على نقطة، و خطوطنا كانت منظمة في المباراة، ولم نكن في مستوانا، وكل الفرق لن تكون في مستواها".