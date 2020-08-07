إصابة أمير سعودي بفيروس كورونا

أعلن الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، مساء أمس الخميس، إصابة الأمير الوليد بن بدر بن سعود بن عبد العزيز، عضو شرف نادي النصر لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد.





ونشر الأمير سطام تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قال فيها: "أسأل الله الشفاء العاجل لأخي صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا، اللهم إني أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية".





كما نشر الكاتب السعودي الشهير، ناصر الحميدي، صورة للأمير بدر، وكتب في تعليق عليها عبر تويتر: "يرقد الآن على السرير الأبيض صاحب السمو الملكي الأمير وليد بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود بسبب كورونا أسأل الله تعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما ويلبسه الصحة ويجمع له بين الأجر والعافية".





وأكد الحساب الرسمي للملك السعودي الراحل، سعود بن عبدالعزيز، إصابة الأمير بدر بفيروس كورونا، وكتب المشرفون على الحساب في تغريدة: "اللهم إشف وعافي الأمير وليد بن بدر بن سعود … واحفظه يارب".









أسأل الله الشفاء العاجل لأخي صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز ال سعود وذلك بعد إصابته بفيروس #كورونا ، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية@Waleed_binBader pic.twitter.com/ATwQxhDvPZ — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) August 6, 2020

اللهم إشفي وعافي الأمير وليد بن بدر بن سعود ... وإحفظه يارب . https://t.co/WKFFGlorOd — الملك سعود (@kingsaud) August 6, 2020