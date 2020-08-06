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أخبار العالم

الرياض تعود للصدارة.. ننشر خريطة إصابات كورونا في السعودية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:03 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
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محمود نوفل
تصدرت العاصمة السعودية الرياض المقدمة في معدل الإصابات بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بتسجيل 93 حالة وجاء في المرتبة الثانية مكة المكرمة بــ 73 وجدة في المركز الثالث بــ 71 وخميس مشيط في المركز الرابع بـــ 63 حالة.

 وسجلت نجران 59 حالة ، والهفوف 50 حالة ،وأبها 47 حالة ، والدمام 46حالة  ، فيما بلغ حالات بريدة (45)، ووادي الدواسر (45)، والمبرز (43)، وحائل (42).

 فيما جاءت أعلى المدن في تسجيل حالات التعافي كما يلي: الهفوف 209، الرياض 123، مكة المكرمة 99، الطائف 88، خميس مشيط 83، المبرز 83، الدمام 77، المدينة المنورة 55، بريدة 52، جدة 48، نجران 44، شرورة 41.

جدير بالذكر ان وزارة الصحة السعودية كانت قد أعلنت عن تسجيل 1402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بجانب تسجيل 1775 حالة تعافٍ إضافية، و35 حالة وفاة جديدة.
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