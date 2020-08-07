«النيابة العامة» تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار بـ«دائرة قسم أول المحلة بمحافظة الغربية»

تلقت «النيابة العامة» إخطارًا اليومَ الخميس الموافق السادس من شهر أغسطس الجاري بانهيار عقار قديم مكون من خمسة طوابق بدائرة قسم المحلة بمحافظة الغربية؛ حيث انتقل فريق من «النيابة العامة» إلى مسرح الحادث لمعاينته، وقد استخرجت أربعة جثامين من تحت أنقاض العقار، وناظرتها «النيابة العامة»، وجارٍ استكمال البحث لحصر المصابين والمتوفين إن وجدوا بين الأنقاض.



