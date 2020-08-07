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رياضة

عبدالظاهر السقا: نستحق ضربة جزاء أمام الزمالك.. ولاعب الأبيض كان يستحق الطرد

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:21 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أعرب عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي بنادي المصري البورسعيدي، عن حزنه الشديد بعد الهزيمة أمام الزمالك اليوم الخميس. 

وتابع عبدالظاهر السقا في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "نستحق ضربة جزاء واضحة أمام الجميع والدليل الرجوع إلى تقنية الفيديو ولكن محمد عادل كان غير موفق في قراره".

وأضاف: "كمان هناك قرار غير موفق من محمد عادل وهو حصول محمد حسن لاعب وسط الزمالك على الإنذار الثاني في الشوط الأول".

وأوضح: "محمد عادل لم يشهر البطاقة الثانية ولم يطرد لاعب الزمالك، وكان ذلك قد يقلب نتيجة اللقاء حال لعب الزمالك بعشرة لاعبين".
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