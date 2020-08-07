الري: إزالة أكثر من ربع مليون مخالفة على نهر النيل والمجاري المائية في 5 سنوات

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرًا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات.





وتضمنت تنفيذ (276,319) ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 ، فضلا عن إزالة (232) حالة تعدي على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال هذا الأسبوع من شهر أغسطس الجاري، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل خلال الأسبوع بتنفيذ( 25) إزالة ، فيما قام قطاع الري بتنفيذ (98) إزالة على منافع الري ، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (109) إزالة على منافع الصرف.

وفي هذا الصدد أفاد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع نفذ ( 25) حالة إزالة خلال الأسبوع شملت (7)إزالات بمحافظة الغربية و(2) إزالة بمحافظة الدقهلية و(1) إزالة بمحافظة المنيا و(9) إزالات بمحافظة أسيوط و(6) إزالات بمحافظة أسوان ليكون اجمالى الازالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن (55135)حالة تعدي





وقال المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري إن القطاع أزال (٩٨) مخالفة خلال الأسبوع الاول من شهر اغسطس شملت (٧) إزالات بمحافظة الغرببة و(٤) إزالات بمحافظة الفيوم و(٥٨)إزالة بمحافظة الجيزة و(٥)إزالات بمحافظة الدقهلية و(١) إزالة بمحافظة القليوبية و(١٥) إزالة بمحافظة دمياط و(٧) إزالات بمحافظة المنيا و(١) إزالة بمحافظة سوهاج ليبلغ إجمالى الإزالات بقطاع الري (١٤٣٧١٦) إزالة.





وفي سياق متصل أشار المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف إلى أن الهيئة قامت خلال هذا الاسبوع من شهر أغسطس 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحرى و القبلى بلغت ( 109 ) إزالة موزعة على ( 7 ) محافظات ، وقد تضمنت تنفيذ 29 إزالة بإقليم وسط الدلتا بزمام محافظات : الغربية 3 إزالات – المنوفية 26 إزالة ، إلى جانب تنفيذ ( 12 ) إزالة بإقليم غرب الدلتا بزمام محافظة ( البحيرة 12 إزالة) وتنفيذ (53) إزالة بإقليم مصر الوسطى بزمام محافظة بنى سويف 43 إزالة – الجيزة بعدد10 إزالات ) بالإضافة لتنفيذ عدد (15) إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة أسيوط 8 إزالات – الأقصر 7 إزالات)





ويصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 بعدد ( 77468)





جدير بالذكر أن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.





وتواصل الوزارة بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدمًا في تنفيذ الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.