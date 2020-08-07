محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية لموقف ترعة المريوطية وممشاها الحضاري

قام اللوء أحمد راشد محافظ الجيزة بتفقد اعمال انشاء موقف المريوطية الحضارى والذى تم انشاءه اعلى القطاع الذى تم تغطيته بمسار ترعه المريوطية حيث يستهدف المشروع حل المشكلة المرورية المزمنة بتلك المنطقة ونقل موقف سيارات الميكروباص والسرفيس العشوائى المتواجد بمدخل الطريق باتجاه شارع الاهرام بعيدا عن نهر الطريق

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وحرص اللواء أحمد راشد محافظ على متابعه التجهيزات النهائية للموقف، حيث تفقد دورات المياه وبوابات الدخول والخروج وأعمدة الانارة وارضيات الموقف وأماكن وقوف السيارات والخطوط وبالوعات الامطار واللافتات والمقاعد لجلوس وانتظار المواطنين وغرف الخدمات و التحكم و المراقبة للموقف .





و شدد المحافظ على تنفيذ كافه التجهيزات وفقا لاعلى الموصفات قبل استلام الاعمال من الشركات المنفذة مشيرا ان الموقف الحضارى يعد احد المطالب الهامه والملحه للمواطنين المترددين على المنطقة لتيسير الحركة المرورية وانهاء اى تكدسات تسببها انتظار ووقوف سيارات السرفيس بالمنطقة .





ووجه محافظ الجيزة، رئيس جهاز السرفيس بتخصيص موظفين مختصين للاشراف وادارة الموقف على مدار اليوم لضمان حسن سيره دون اى معوقات وتحقيق العائد الاستثمارى منه والاعتماد على الوسائل الالكترونية فى ادارته وتشغيله.





كما تفقد محافظ الجيزة اعمال استكمال ممشي المريوطية الحضارى موجها بسرعه الانتهاء من القطاعات المتبقية للكورنيش للبدء فى انشاء وطرح وسائل ترفيهية للمواطنين بطول مسار التطوير كوحدات طعام متنقله وعربات مشروبات للشباب وغيرها من الانشطة التى يمكن اقامتها لتحقيق عائد استثمارى للمشروع وتوفير اماكن ترفيهه للمواطنين بدون التأثير على الحركة المرورية.





كما تفقد محافظ الجيزة أعمال إصلاح الهبوط بإحدى شرائح محور 26 يوليو حيث تم الانتهاء من الاعمال بشكل كامل موجها مدير مديرية الطرق بالمحافظة بالتنسيق مع الشركه المنفذه ومراجعه مسار الطريق لاصلاح اى شرائح أخرى بحاجه الى تدعيم او صيانة.





الجوله التى قام بها محافظ الجيزة رافقه خلالها اللواء علاء بدران السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء أحياء الهرم والطالبية ورئيس جهاز السرفيس .





وكانت منطقة المريوطية قد شهدت تحول المشهد سريعا من النقيض للنقيض على جسر ترعة المريوطية فى المسافة بين شارع الهرم ومطلع الطريق الدائرى بعد ظهور الملامح الأولى للكورنيش الجديد للترعة واستكمالا لما يجرى تنفيذه حاليا بذلك القطاع الحيوى بمحافظة الجيزة