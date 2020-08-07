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محافظات

استبدلته بـ تبن أبيض.. ضبط صاحبة مخبز سرقت 16 شيكارة دقيق بالشرقية.. صور

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:42 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق المخابز والمحال التجارية والتجار التموينيين  والمصانع والمنشآت الطبية لمكافحة الغش التجارى والتلاعب بصلاحية المنتجات المباعة للمواطنين ومراجعة التراخيص القانونية لتلك المنشآت والتأكد من إلتزام أصحابها بتطبيق الإشتراطات الصحية والمواصفات القياسية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكدت "فايزة عبد الرحمن" وكيل وزارة التموين بالشرقية انه قامت مديرية تموين الشرقية بالتنسيق مع إدارة تموين ديرب نجم بتشكيل لجنة تموينية برئاسة محمد عبد المجيد مدير الإدارة ومفتشي الرقابة التموينية وقد أسفرت عن تحرير  ١٥ محضر إثبات حاله وذلك لنقص وزن الخبز كما تم تحرير 12 محضر إثبات حاله وذلك لمخالفه المواصفات.

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وتم تحرير محضرين إثبات حاله وذلك لعدم اعطاء بون الصرف و 6 محاضر إثبات حاله وذلك لعدم نظافه أدوات العجين والرغيف ومحضر إثبات حاله وذلك للتصرف في 16 شيكاره من الرصيد الإستراتيجي وقامت صاحبة المخبز بوضع شكاير تبن ابيض وتبن أحمر خاص بالمواشي بدلًا من الدقيق وتم إكتشاف بمعرفة الحملة وتم غلق المخبز لمده ثلاثه شهور تنفيذا للتوجيه الوزاري 15 لسنة 2020 .

استبدلته بـ تبن أبيض.. ضبط صاحبة مخبز سرقت 16 شيكارة دقيق بالشرقية.. صور
استبدلته بـ تبن أبيض.. ضبط صاحبة مخبز سرقت 16 شيكارة دقيق بالشرقية.. صور
استبدلته بـ تبن أبيض.. ضبط صاحبة مخبز سرقت 16 شيكارة دقيق بالشرقية.. صور
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