رسميا.. إعلان قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب بـ الدوري الإنجليزي





وجاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب على النحو التالي:





ألكسندر أرنولد " ليفربول" - جاك جريليش " أستون فيلا - ماركوس راشفورد و جرينود ومارسيال " مانشستر يونايتد" - ماسون ماونت و بوليسيتش " تشيلسي" - دين هندرسون " شيفيلد يونايتد".





ويعد ألكسندر أرلوند هو اللاعب الوحيد هذا الموسم الذي ترشح هذا الموسم لجائزتي أفضل لاعب شباب وأفضل لاعب في الموسم.





يذكر أن رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي هو صاحب آخر نسخة من جائزة أفضل لاعب شاب بالدوري الإنجليزي.

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في المسابقة موسم 2019 - 2020.