فيروس بونيا.. مرض معدي جديد يتفشى في العالم بدون علاج

ما هو فيروس بونيا ؟

في الأمريكتين وآسيا وأفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. ووفقا لورقة بحثية نشرت في المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية، فإن فيروس بونيا عبارة عن حمى نزفية فيروسية ناجمة عن نوع من فيروسات الفصد، وهي تنتمي إلى عائلة فيروسات بونيا، وينتقل إلى البشر من خلال حشرة القراد، التي توجد عادة





وتعد حشرة القراد هي الناقل الرئيسي للفيروس، أما الفيروس نفسه ينتشر من خلال لدغة الحيوانات المصابة أو عند ملامسة الأشخاص للدم المصاب أو المخاط أو جروح شخص مصاب بفيروس بونيا.





ظهر فيروس بونيا في الصين واليابان وكوريا الجنوبية في السنوات الأخيرة، حيث تم الإبلاغ عن نسب تفشي على مدار عدة أعوام متباعدة 2007، 2013، 2017، وكانت قد أبلغت الولايات المتحدة أيضا عن حالات ذات أعراض خفيفة ولكن مشابهة، وأجريت أيضا دراسة لعدوى فيروس بونيا في فيتنام.





وتفشيه في أكثر من بلد يدل على أنه قد انتقل بين القارات، ولكن حتى الآن لم يكن مصدر قلق من قبل السلطات الصحية في العالم حتى الآن، و يُعتقد أن الفيروس انتشر منذ مارس الماضي إلى نوفمبر مع وصول الإصابات إلى ذروتها بين أبريل ويوليو.





الفيروس في مخططها لأهم 10 أمراض نظرًا لمعدل انتشاره، ومعدل الوفيات المرتفع. وأوضح بحث آخر أجري في عام 2018 أن معدلات انتقال الفيروس والوفيات تشير إلى أن 10 إلى 30% من العدوى انتهت بوفاة مرضى فيروس بونيا، وأدرجت منظمة الصحة العالمية/





الأعراض

الأشخاص الذين يعانون من عدوى فيروس بونيا، تظهر عليهم علامات الحمى، وأعراض اضطراب الجهاز الهضمي، ونقص الصفائح الدموية، ونقص الكريات البيضاء، وارتفاع إنزيمات الكبد في الدم، والمرضى الذين يعانون من الحالات الشديدة من الحمى النزفية عادة ما يكون مصيرهم الموت بسبب ضمور يصيب العديد من الأعضاء.





و وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فقد تم تحديد علامات وأعراض غير نمطية للفيروس، بالإضافة إلى التهابات بدون أعراض.





قال شينج جيفانج، الدكتور المتخصص في الفيروسات المعدية ومعالج من فيروس بونيا الجديد ومدير قسم الأمراض المعدية بالمستشفى الأول التابع لكلية الطب بجامعة تشجيانج، إن الأعراض المبكرة هي التعب والحمى؛ وفي بعض الأحيان سيكون هناك طفح جلدي، مع إمكانية انتقال العدوى من إنسان إلى آخر.





العلاج

وفقًا لدراسة نشرت في مجلة لانسيت، لا يوجد حاليًا علاج محدد أو لقاح لفيروس بونيا، والطريقة الوحيدة المعروفة للوقاية من العدوى وانتقال المرض من شخص إلى آخر هي تجنب لدغات القراد.





ويُنصح الناس بعدم الذهاب إلى الأدغال وأماكن بها أشجار أثناء تفشي المرض لأن القراد أكثر شيوعًا في المناطق المشجرة، يجب اتباع هذه الاحتياطات بدقة خلال موسم الصيف، حيث يتكاثر القراد بنشاط خلال تلك الفترة.





بونيا هو من فيروسات بونيامويرا، ويمكن أن يصيب الإنسان وحشرات بعوضة الحمى الصفراء التي تعرف باسم الزاعجة المصرية، وتم تسمية الفيروس بهذا الاسم نسبة إلى بلدة تقع في غرب أوغندا تسمى (بونيامويرا)، حيث تم اكتشاف الفيروس بها لأول مرة في عام 1943.