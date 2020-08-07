بإطلالة صيفية.. ميرنا جميل تبرز أنوثتها في آخر ظهور لها

شعر

إلى الوراء بطريقة انسيابية ناعمة، مع ترك بعض خصلات شعرها منسدلة على وجهها واختارت ارتداء عصبة رأس باللون الأسود في الأورانج، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها

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