بإطلالة صيفية.. ميرنا جميل تبرز أنوثتها في آخر ظهور لها

نشرت الفنانة ميرنا جميل صورة جديدة لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها.
وظهرت ميرنا جميل، وهي ترتدي توب باللون الأسود كت هاف استوميك، واختارت عليه جيب ملونة بألوان مختلفة كـ اللون الأورانج و الأبيض والأسود، وهو ما أبرز أناقتها بشكل كبير.
ورفعت ميرنا جميل شعرها إلى الوراء بطريقة انسيابية ناعمة، مع ترك بعض خصلات شعرها منسدلة على وجهها واختارت ارتداء عصبة رأس باللون الأسود في الأورانج، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها
ولم تتكلف ميرنا جميل في وضع المكياج، حيث إنها اكتفت بوضع بلاشر ، والكحل باللون الأسود والماسكرا والآي شادو، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه، ليتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وارتدت ميرنا جميل بعض الاكسسوارات الناعمة، حيث اختارت ارتداء قرطين ناعمين بشكل دائري باللون الأورانج، وقلادة بسيطة باللون الذهبي، ونظارة شمسية باللون البينك الشفاف.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..