للسيطرة على الإزعاج أثناء المكالمات المهمة.. أفضل تطبيقات منع الضوضاء

يتعرض الكثيرون أثناء إجراء المكالمات الهاتفية إلى الإحراج الشديد، بسبب الأصوات المزعجة المحيطة بهم، والتى تشكل عائقا كبيرا عند إجراء المكالمات خاصة المكالمات منها.





وأحيانا تكون الأصوات المزعجة أثناء المكالمات الهاتفية، لا يمكن السيطرة عليها بشكل طبيعى، بحيث الانتقال لمكان آخر، أو شئ من هذا القبيل، الأمر الذى يعتبر مشكلة كبيرة من الممكن أن ينتج عنها مشكلات عديدة خصوصا في حالة مكالمات الطوارئ وغيرها.





وذكر موقع Krisp أفضل التطبيقات لهواتف الأندرويد التى تقوم بمنع وفصل الأصوات المحيطة والمزعجة أثناء المكالمات المهمة، أو حتى التسجيلات الصوتية.





تطبيق Neutralizer





ويقوم تطبيق Neutralizer بالتعرف على صوت المستخدم فقط حيث يعمل على عزل كل الأصوات الأخرى التى لا علاقة لها بصوت المحيطين بالمستخدم، وبمجرد تنزيل التطبيق سيقوم تطبيق Neutralizer بالتعرف على صوتك بعد وقت قصير، ومن ثم يبدأ العمل.





تطبيق Noise Killer





ويعمل تطبيق Noise Killer على فلترة ونزع أصوات القطارات، والطائات القريبة ذات الصوت المرتفع، وزحام الشوارع، كما يقوم تطبيق Noise Killer على حفظ بطارية هاتفك.





تطبيق Safe Headphones





على عكس التطبيقات الأخرى، يقوم تطبيق Safe Headphones على تهدذة الأصوات لجعلها بشكل طبيعى بدون إخفائها نهائيا، كم يعمل على تخفيض صوت الهاتف أو الأغانى إذا كان مرتفعا جدا للمحافظة على أذن المستخدم.



