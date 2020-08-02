لإنجاز أعمالك بكل سهولة.. أفضل 5 تطبيقات لإدارة الوقت وتنظيمه في 2020

تعد عملية إدارة الوقت وتنظيمه في الوقت الحالى من أكثر المهام الحياتية ضرورة في الوقت الحالى، فبعد إجراءات التباعد الاجتماعي التى أثرت على الطلبة والموظفين بشكل كبير، وخلطت حياة المنزل بالدراسة والعمل، فأصبح إنجاز الأشياء يعد مهمة صعبة ويتطلب وقتا أطول. ضرورةالاجتماعيالأشياء









1- تطبيق Rescue Time

يعتمد تطبيق Rescue Time على ميزة التتبع التلقائي للوقت، ويرسل للمستخدمين تقارير أسبوعية لمعرفتهم بالأشياء التي تسرق أوقاتهم، كما يحتوي التطبيق على أدوات تقوم بحث المستخدمين على إدارة أوقاتهم بشكل أفضل وتشجيعهم على مواصلة أعمالهم بدلا من تضييع الوقت، ويعتبر التطبيق من أفضل تطبيقات إدارة الوقت وتنظيمة لاستطاعته على إشعار المستخدمين بالصدمة لاكتشاف مقدار الوقت الذي يقومون بتضييعه.





2- تطبيق Remember The Milk

يقوم تطبيق Remember The Milk بمعرفة كل نشاطاتك عن طريق التطبيقات الأخرى التى تقوم باستخدامها، ويحسب كم الوقت الذى تقوم باستخدامه، وكيف تتعامل مع اجهزتك مثل الهاتف الذكى واللاب توب بالإضافة إلى حسابات Outlook أو Gmail لحث المستخدمين على تنظيم أوقاتهم.





3- تطبيق Focus Keeper

ويعتمد تطبيق Focus Keeper على استخدام تقنية Pomodoro ، وهو يستهدف الأفراد الذين يماطلون ويشعرون بالإرهاق من المهام باستمرار، ولا يستطيعون مواصلة الانتهاء من الأعمال، كما يحتوي على واجهة مستخدم بسيطة وفعالة يمكن تخصيصها بسهولة بناءً على احتياجاتك الخاصة في التفاعل والاستخدام، يعتمد هذا التطبيق على مبادئ تقنية Pomodoro ، وهو يستهدف الأفراد الذين يماطلون ويشعرون بالإرهاق من المهام. يحتوي على واجهة مستخدم بسيطة وفعالة يمكن تخصيصها بسهولة بناءً على احتياجاتك.





كما أن تصميم تطبيق Focus Keeper يعمل على تعزيز تركيز المستخدمين وإزالة أي قلق قد يكون لديهم مع ضغوط الوقت، كما أنه متوفر على iOS و Android ومتوفر لسطح المكتب لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب.





4- تطبيق Toggl

يقوم تطبيق Toggl بعمل تحليل لجميع أنشطة المستخدمين، وذلك للقيام بتحديد مقدار الوقت الذي يقوم المستخدمون بتقضيته فعليًا في مشروعاتهم وكذلك استخدامهم لأجهزتهم، بالإضافة إلى الوقت الذى يستهلكونه على الإنترنت، ومن خلال التحليل يخبر المستخدمين أفضل طريقة تساعدهم على إدارة أوقاتهم بشكل أكثر فعالية، بالإضافة إلى إنجاز كل المهام المطلوبة منهم، ، ويتوفر التطبيق على iOS و Android و متوفرلسطح المكتب لاجهزة الكمبيوتر واللاب توب.





كما يتضمن تطبيق Toggl ميزات رائعة لتوفير الوقت مثل الجداول الزمنية الذى يقوم بتصميمها واقتراحها على المستخدمين وإذا كان المستخدمين بحاجة إلى تتبع مقدار الوقت الذي يقضونه في إنجاز المشاريع المختلفة.









5- تطبيق Evernote

ويعتبر تطبيق Evernote أداة إنتاجية مجانية تسمح بالتقاط جميع الأفكار والصور بعدة طرق مختلفة حتى يمكن تسجيل الاجتماعات ، والمقابلات ، والخطب ، والأفكار، وإنشاء قوائم ، وإضافة مرفقات صوتية أو نصية ، ومشاركة الملفاتك مما يمكن المستخدمين من تنظيم أوقاتهم وترتيب ملفاتهم.