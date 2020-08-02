لإنجاز أعمالك بكل سهولة.. أفضل 5 تطبيقات لإدارة الوقت وتنظيمه في 2020

تعد عملية إدارة الوقت وتنظيمه في الوقت الحالى من أكثر المهام الحياتية ضرورة في الوقت الحالى، فبعد إجراءات التباعد الاجتماعي التى أثرت على الطلبة والموظفين بشكل كبير، وخلطت حياة المنزل بالدراسة والعمل، فأصبح إنجاز الأشياء يعد مهمة صعبة ويتطلب وقتا أطول.
ولذلك تظل عملية إدارة الوقت وتنظيمه، من أهم المشكلات التى تريد حلا عاجلا، وتعد تطبيقات إدارة الوقت وتنظيمه من أفضل الوسائل التى تساعد في حل هذه المشكلة وتداركها، وذكر موقع Life hacker أفضل 5 تطبيقات في إدارة الوقت وتنظيمه في 2020.
1- تطبيق Rescue Time
يعتمد تطبيق Rescue Time على ميزة التتبع التلقائي للوقت، ويرسل للمستخدمين تقارير أسبوعية لمعرفتهم بالأشياء التي تسرق أوقاتهم، كما يحتوي التطبيق على أدوات تقوم بحث المستخدمين على إدارة أوقاتهم بشكل أفضل وتشجيعهم على مواصلة أعمالهم بدلا من تضييع الوقت، ويعتبر التطبيق من أفضل تطبيقات إدارة الوقت وتنظيمة لاستطاعته على إشعار المستخدمين بالصدمة لاكتشاف مقدار الوقت الذي يقومون بتضييعه.
2- تطبيق Remember The Milk
يقوم تطبيق Remember The Milk بمعرفة كل نشاطاتك عن طريق التطبيقات الأخرى التى تقوم باستخدامها، ويحسب كم الوقت الذى تقوم باستخدامه، وكيف تتعامل مع اجهزتك مثل الهاتف الذكى واللاب توب بالإضافة إلى حسابات Outlook أو Gmail لحث المستخدمين على تنظيم أوقاتهم.
3- تطبيق Focus Keeper
ويعتمد تطبيق Focus Keeper على استخدام تقنية Pomodoro ، وهو يستهدف الأفراد الذين يماطلون ويشعرون بالإرهاق من المهام باستمرار، ولا يستطيعون مواصلة الانتهاء من الأعمال، كما يحتوي على واجهة مستخدم بسيطة وفعالة يمكن تخصيصها بسهولة بناءً على احتياجاتك الخاصة في التفاعل والاستخدام، يعتمد هذا التطبيق على مبادئ تقنية Pomodoro ، وهو يستهدف الأفراد الذين يماطلون ويشعرون بالإرهاق من المهام. يحتوي على واجهة مستخدم بسيطة وفعالة يمكن تخصيصها بسهولة بناءً على احتياجاتك.
كما أن تصميم تطبيق Focus Keeper يعمل على تعزيز تركيز المستخدمين وإزالة أي قلق قد يكون لديهم مع ضغوط الوقت، كما أنه متوفر على iOS و Android ومتوفر لسطح المكتب لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب.
4- تطبيق Toggl
يقوم تطبيق Toggl بعمل تحليل لجميع أنشطة المستخدمين، وذلك للقيام بتحديد مقدار الوقت الذي يقوم المستخدمون بتقضيته فعليًا في مشروعاتهم وكذلك استخدامهم لأجهزتهم، بالإضافة إلى الوقت الذى يستهلكونه على الإنترنت، ومن خلال التحليل يخبر المستخدمين أفضل طريقة تساعدهم على إدارة أوقاتهم بشكل أكثر فعالية، بالإضافة إلى إنجاز كل المهام المطلوبة منهم، ، ويتوفر التطبيق على iOS و Android و متوفرلسطح المكتب لاجهزة الكمبيوتر واللاب توب.
كما يتضمن تطبيق Toggl ميزات رائعة لتوفير الوقت مثل الجداول الزمنية الذى يقوم بتصميمها واقتراحها على المستخدمين وإذا كان المستخدمين بحاجة إلى تتبع مقدار الوقت الذي يقضونه في إنجاز المشاريع المختلفة.
5- تطبيق Evernote
ويعتبر تطبيق Evernote أداة إنتاجية مجانية تسمح بالتقاط جميع الأفكار والصور بعدة طرق مختلفة حتى يمكن تسجيل الاجتماعات ، والمقابلات ، والخطب ، والأفكار، وإنشاء قوائم ، وإضافة مرفقات صوتية أو نصية ، ومشاركة الملفاتك مما يمكن المستخدمين من تنظيم أوقاتهم وترتيب ملفاتهم.
يوفر تطبيق Evernote هو حل مفيد للغاية لتدوين الملاحظات، ويمكن استخدامه لكل شيء من قوائم المهام البسيطة إلى الملاحظات مع الصور المرفقة، كما يمكنك إجراء مسح ضوئي للملاحظات المكتوبة بواسطة الكاميرا، وإنشاء دفاتر ملاحظات منفصلة، ومشاركة الملاحظات مع أشخاص آخرين، ويمكنك البحث عن أى شيء قمت بتعديله أو حفظه حيث أن التطبيق لا يقوم بحذف شيء قمت بحفظه.