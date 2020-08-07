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رياضة

رسميا .. الاتحاد الألماني يعلن جدول مباريات الموسم الجديد من البوندسليجا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 04:17 م
الدورى الالماني
الدورى الالماني
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عبدالله هشام
أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، عن جدول مباريات الموسم الجديد من بطولة الدوري "البوندسليجا" لموسم 2020-2021 وذلك بعد إجراء القرعة اليوم. 

وجاءت مواجهات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الالمانى كالتالي : 
شالكة - بايرن ميونخ 
بروسيا مونشنجلادباخ - بروسيا دورتموند 
ماينز- لايبزيج 
باير ليفركوزن - فولفسبورج 
ارمينيا بيليفيلد -فرانكفورت 
اوجسبورج - برلين 
هوفنهايم - كولن 
هيرتا برلين - بريمن 
فرايبورج - ستوتجارت 

ومن المقرر ان ينطلق الدوري الالماني يوم 18 سبتمبر وسينتهي الموسم في شهر مايو لعام 2021 . 

وفي الجولة السابعة من مسابقة الدوري الالماني ستقام مباراة القمة بين فريق بايرن ميونخ امام بروسيا دورتموند على ملعب سيجنال ايدونا بارك ويكون لقاء العودة في الأسبوع الرابع والعشرين .

جدير بالذكر ان فريق بايرن ميونخ توج ببطولة الدوري الالماني الموسم الماضي للمرة الثامنة على التوالي والثلاثين في تاريخه بعد احتلاله الصدارة برصيد 82 نقطة وبفارق 13 نقطة عن اقرب منافسيه بروسيا دورتموند "الوصيف" .
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