رئيس مطروح: تحرير 30 محضرا للمحال المخالفة.. والتحفظ على 975 عربة للباعة الجائلين

أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسي مطروح عن تحرير 30 محضر إشغال ونظافة للمحال التجارية المخالفة لفرض الانضباط بالشارع بالتزامن مع جهود المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وأضاف أنه تم التحفظ علي 150 حالة تعد علي الأرصفة بالمخالفة من خلال الحملات المكبرة من مجلس المدينة وشرطة المرافق بمنطقة العوام وكورنيش المدينة وعلم الروم.





وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح إنه تم تحرير 633 مخالفة إشغال ونظافة وبائع متجول خلال شهر والتحفظ علي أكثر من 975 حالة إشغال لعربات ثابتة ومتحركة للباعة الجائلين بالشوارع والميادين الرئيسية وإزالة الحواجز التي تقوم المحال التجارية بوضعها بوسط المدينة.





وأشار إلى أنه يوميا يتم علي فترتين صباحا ومساء رفع والتحفظ علي إشغالات الطريق التي تحتل الأرصفة ومراجعة تراخيص المحال التجارية بالإضافة إلى إزالة اشغالات الطريق المخالفة التي تعيق سير المواطنين خلال أوقات حظر التجوال لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



