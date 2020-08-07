تكنيك عالمي.. عمرو عاكف يكشف كواليس جرافيكس ومونتاج مسلسل النهاية.. فيديو





أعرب المونتير عمرو عاكف، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عن مسلسل النهاية، الذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي، بطولة النجم يوسف الشريف، وحقق نجاحا باهرا، .





وأوضح انه بناء على هذا الأمر قرر نشر فيديو شرح فيه كواليس الجرافيكس والمونتاج في المسلسل، وكيفية الوصول لهذا المستوى العالمي الذي ظهر به في المسلسل وكيف كانت المشاهد في بدايتها حتي وصلت في النهاية للشكل الذي شاهده الجمهور في المسلسل.





ونشر عمرو عاكف، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو يكشف كواليس الجرافيكس الخاصة بمسلسل النهاية، وكم المجهود الكبير المبذول في العمل للوصول للشكل النهائي الذي عرض عبر شاشات القنوات الفضائية في رمضان الماضي.





وقال عاكف، إن هذا المسلسل أجهده بشكل كبير للغاية خاصة في ظل حرصه على الظهور بجودة عالية لدرجة أنه يعد أول مسلسل مصري في التاريخ الدرامي يتم تنفيذ 3421 شوت ويحتوي هذا الرقم على أكبر كمية جرافيكس حصلت في تاريخ مسلسل عربي خاصة في ظل ضيق الوقت وهذا الأمر يعد تحد كبير بالنسبة له في ظل رغبته في الوصول إلى مستوى عالي من الإبهار والتميز.





وأضاف عاكف أن أكثر الصعوبات التي تعرض لها في المسلسل بجانب ضيق الوقت وهو انتشار فيروس كورونا نظرا لأن هذه النوعية من المسلسلات تعتمد بشكل كبير على المؤثرات البصرية والتي تتطلب تواجد فريق العمل في الاستوديو بشكل كبير ولكن اضطرينا الى تقسيم الفريق تلتين بيشتغل من المنزل وتلت من الاستوديو بس الحمد لله نجحنا بنسبة ١٠٠٪؜ اننا نخرج الشغل في وقت قياسي وجودة عالية.





ونوه المونتير المصري، إلى ان من أبرز الصعوبات التي تعرض لها أثناء مونتاج وجرافيك العمل هو كيفية الربط بين المونتاج والجرافيكس وتصحيح الألوان خاصة أنه يعتمد في المقام الأول على الخيال، وليس له مرجعية حياته يتم الاستناد إليها لكونه يعتمد في الاساس على المستقبل والتوقع لهذا الأمر كان لابد من رسم كل تفصيلة بالجرافيكس بتخيل ورسم تفصيلي عن شكل كل حاجة في المستقبل عام 2120.





وأشار عاكف أن التكنيك الذي تم تنفيذ المشاهد به هو تكنيك عالمي كمشاهد تركيب الروبوت والأطراف الصناعية و الدرونز وتعامل الممثلين مع الجرافيكس مؤكدا أن أكثر شيء ساعدهم أيضا للوصول لهذا المستوى هو التحضيرات لفترة طويلة للوصول لهذا الشكل النهائي الذي ظهر بالعمل فضلا عن إلمام المخرج ياسر سامي بالجرافيكس بشكل كبير ساعدنا ايضا كثيرا.





يشار إلي أن مسلسل النهاية، بطولة النجم يوسف الشريف وشارك في بطولته بجانبة كوكبة من النجوم منهم أحمد وفيق وعمرو عبد الجليل وسهر الصايغ وناهد السباعي و زكي فطين عبد الوهاب ومحمد لطفي ومحمود الليثي و باسم مغنية ومحمد العمروسي وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وتصميم الأزياء إنجي علاء، ومونتاج عمرو عاكف، ومن إخراج ياسر سامي.







