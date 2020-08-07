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محافظات

بعد كارثة منزل المحلة.. لجنة هندسية لإزالة المنازل المتصدعة في الغربية

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:10 م
صدى البلد
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أحمد على
أعطي الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته للواء شاكر يونس السكرتير العام  لتشكيل لجنة مع مسئولي كلية الهندسة بجامعة طنطا بالتعاون مع الإدارة الهندسية تحت إشراف اللواء حاتم زين العابدين مركز ومدينة المحلة  بمعاينة جميع العقارات المحيطة بالعقار المنهار.


كما وجه محافظ الغربية بأهمية إزالة العقار الخلفى للعقار المنهار إزالة كاملة للخطر الداهم فضلا عن  ترميم عدد ٣ منازل أخرى متضررة من انهيار العقار المنكوب.

كما قرر محافظة الغربية صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لرب الأسرة المتوفى ، و5 آلاف جنيه للمتوفى من أفراد الأسرة، وألف جنيه لكل مصاب، موجهًا وكيلة وزارة التضامن بعمل حصر بالمصابين والوفيات، وحصر بالخسائر المادية.

وأشار محافظ الغربية أن لجنة الإغاثة بالتضامن الاجتماعي تحركت علي الفور، وتم عمل حصر بالأسر المتضررة بالمنازل المجاورة للمنزل المنهار وعددهم 7 أسر.

كما أوضح أنه تقديم مساعدات عينية ومواد غذائية وملابس ومساعدات نقدية للمصابين بواقع ألفين جنيه لكل مصاب وتقديم إعاشة للمصابين بقيمة 250 جنيها لكل فرد.

وأشار أن تقديم 500جنيه لكل مصاب بالمستشفي في حال وجوده بالمستشفي أكثر من 24 ساعة وألف جنيه أكثر من أسبوع وألفين جنيه أكثر من 15يوما.

يذكر أن محافظ الغربية تابع من موقع الحدث عملية رفع الأضرار الناجمة عن الانهيار حتي صباح اليوم والذي أسفر عن العثور على 8 ضحايا.

كما أوضحت مصادر بالجهات التنفيذية بالمدينة العمالية أن جار عرض التقرير وقرار الإزالة على محافظ الغربية للتأكد من إخلاء جميع العقارات وتشميعها بالشمع الأحمر.
بعد كارثة منزل المحلة.. لجنة هندسية لإزالة المنازل المتصدعة في الغربية
بعد كارثة منزل المحلة.. لجنة هندسية لإزالة المنازل المتصدعة في الغربية
بعد كارثة منزل المحلة.. لجنة هندسية لإزالة المنازل المتصدعة في الغربية
بعد كارثة منزل المحلة.. لجنة هندسية لإزالة المنازل المتصدعة في الغربية
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