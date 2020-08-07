بـ3 ملايين جنيه| بدء التشغيل التجريبي للعناية المركزة بـ مشتول السوق

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفي مشتول السوق المركزي؛ عقب المرور على مستشفيات الأمراض الصدرية، وحميات الزقازيق.





وأجرى وكيل الوزارة، جولة على الأقسام الطبية بمستشفى مشتول السوق، و العناية المركزة الجديدة ، والتي تم إنشاؤها وتجهيزها بقوة ٩ أسِرَّة، منها سرير عزل، بدعم من وزارة الصحة بتكلفة تقديرية بلغت ٣ ملايين جنيه، منها ١.٥ مليون تجهيزات طبية، ١.٥ ترميمات وشبكة غازات.





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ووجه وكيل الوزارة بالتشغيل التجريبي لها إعتبارًا من اليوم، بعد توفير القوي البشرية اللازمة من الأطباء وهيئة التمريض، وتوفير المديرية جهاز تنفس صناعي، بجانب جهاز الصدمات، وباقي الأجهزة الطبية الأخري اللازمة للعمل، وبعد تدريب الفريق الطبي علي التعامل معها، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمرضي العناية المركزة، وذلك لخدمة أهالي مركز ومدينة مشتول السوق.





كما وجه وكيل الوزارة بتفعيل العيادات الخارجية والبالغ عددها ١٤ عيادة تخصصية، ووضع خطة زمنية معلنه لعمل العيادات أسبوعيًا، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل.