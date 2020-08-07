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محافظات

لمواجهة كورونا.. فض 5 أفراح وتفريق المعازيم بالشرقية

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:51 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بتكثيف الحملات التفتيشية لمنع إقامة أى نوع من السرادقات سواء للأفراح أو للعزاء بالشوارع لمنع تجمعات المواطنين بأعداد كبيرة حرصًا على سلامتهم.


كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة بتنظيم حملات يومية لرفع الإشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام السيارات وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمدن، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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وفى هذا الإطار، قام اللواء سامي علام رئيس مركز و مدينة بلبيس بغلق قاعة أفراح لإقامة فرح داخل القاعة بالمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات لتقليل إنتشار فيروس كورونا المستجد،كما تم إزالة شادر مقام لعمل فرح به بجوار محطه مياه ميت حمل وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


فيما تمكنت ثناء فوزى رئيس حى ثان الزقازيق،بمعاونة مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق وقسم الاشغالات بالحى من فض فرحين شعبيين الأول بمنطقة الصيادين،منشية ابوعامر والثانى بشارع الشمسى وذلك لمخالفتهم لقرار دولة رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حيث تم فض تجمع المواطنين حفاظًا على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


كما قام محمود المرسى رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بملامس وقسم الاشغالات بفض فرح شعبى بقرية ملامس ،وذلك لمخالفته لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فتم فض تجمع المواطنين حفاظًا على سلامتهم من الإصابه بفيروس كورونا.

لمواجهة كورونا.. فض 5 أفراح وتفريق المعازيم بالشرقية
لمواجهة كورونا.. فض 5 أفراح وتفريق المعازيم بالشرقية
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